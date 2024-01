Canone Rai 2024 | da 90 a 70 euro | ecco come pagare

(Di sabato 6 gennaio 2024) (Adnkronos) – Passa da 90 a 70l’ammontare deldi abbonamento alla televisione per uso privato, dovuto per l’anno in corso. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate. Per i cittadini per i quali l’addebito delavviene nella bolletta dell’energia elettrica o per i pensionati che in alternativa hanno scelto che le trattenute di pagamento avvengano direttamente sulla pensione, spetterà alle imprese elettriche e gli enti previdenziali addebitare i nuovi importi ridotti e quindi i diretti interessati non dovranno far nulla. Gli altri contribuenti devono effettuare entro il 31 gennaioil versamento tramite modello F24 (codice tributo TVRI). Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

