Canale Monterano | palazzina crolla vicino Roma L’ipotesi della fuga di gas – Il video

(Di sabato 6 gennaio 2024) Unata nel comune di, in provincia di. Prima si è verificata un'esplosione, probabilmente dovuta a unadi gas. I vigili del fuoco e la protezione civile, oltre ai carabinieri, sono sul posto. Due persone sono state estratte vive dalle macerie e affidate al 118. Un terzo residente è stato individuato. I pompieri sono al lavoro per tirarlo fuori. Il crollo si è verificato alle 8.30.

