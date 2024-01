Canale Monterano Esplosa una palazzina per una fuga di gas

(Di sabato 6 gennaio 2024) CRONACA – Nella mattinata odierna una costruzione èa causa di una probabile fuoriuscita di gas. I soccorritori sono riusciti ad estrarre tre persone dalle macerie, le quali sono state immediatamente affidate ai sanitari del 118. Tra queste, c’era anche un bambino di cinque anni. Il fatto tragico si è verificato oggi a, in provincia di Roma. L’edificio di due piani è stato completamente distrutto dalla potente esplosione. La probabile causa dell’incidente rimane unadi gas, avvenuta intorno alle 8:30 del mattino, in via dei Monti. Il rumore della detonazione ha fatto sobbalzare tutti gli abitanti della zona, che hanno subito lanciato l’allarme. I vigili del fuoco sono al lavoro insieme agli operatori per cercare le persone che potrebbero essere rimaste sotto le macerie. Secondo le prime ...

Lo scoppio si è verificato nelle prime ore di questa mattina. Sul posto vigili del fuoco carabinieri e ambulanze dell'Ares 118- Una palazzina di due piani è stata ridotta in macerie. Erano circa le 8.30 di questa mattina, quando, probabilmente in seguito a un'esplosione dovuta a una fuga di gas, la ...11.20 Crolla palazzina vicino Roma,tre feriti Tre persone sono rimaste ferite nel crollo di una palazzina, a, vicino Roma. Il crollo è avvenuto in seguito a un' esplosione,causata probabilmente da una fuga di gas. Le tre persone sono state estratte dalle macerie dai soccorritori. Tutti e tre ...Una palazzina è crollata a Canale Monterano, in provincia di Roma, probabilmente in seguito a un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Il crollo, dalle prime informazioni, ...a cura della redazione Befana di paura a Canale Monterano, dove si è verificata un’esplosione all’interno di una palazzina. I vigili del fuoco, con due squadre supportate da una autobotte, nuclei Usar ...