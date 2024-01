Campionato Primavera 1 | 16ª giornata | le partite | diretta TV e streaming Sportitalia

(Di sabato 6 gennaio 2024) L’Inter torna in campo in questo weekend per la sedicesimadel1 TIM 2023-2024. Oggi ci sono le prime, gioca anche la squadra di Cristian Chivu. Cagliari-Sassuolo, sabato 6 gennaio ore 12.30 –TV SI Live 24 (su app) Frosinone-Milan sabato 6 gennaio ore 12.30 –TV(60 DTT,su app) Roma-Lecce sabato 6 gennaio ore 12.30 –TV Solocalcio (58 tivùsat,su app) Fiorentina-Monza sabato 6 gennaio ore 14.30 –TV Solocalcio (58 tivùsat,su app) Inter-Lazio sabato 6 gennaio ...

