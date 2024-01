Campaccio 2024 oggi in tv | orari esatti delle gare | dove vederle | programma | streaming

(Di sabato 6 gennaio 2024)sabato 6 gennaio va scena il Cross del, tradizionale appuntamento dell’Epifania che si disputa a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). L’evento è di livello gold per quanto riguarda il World Athletics Cross Country Tour: si preannuncia una corsa campestre di enorme rilievo, per una 67ma edizione davvero da non dimenticare. Sul fronte maschile il grande favorito è il kenyano Daniel Ebenyo, argento sui 10.000 metri agli ultimi Mondiali e argento iridato di mezza maratona. Il 28enne dovrà fare i conti soprattutto con l’ugandese Oscar Chelimo, bronzo sui 5.000 metri ai Mondiali 2022 e quarto aldello scorso anno. Da tenere in seria considerazione i burundiani Célestin Ndikumana ed Egide Ntakarutimana. L’Italia si affiderà soprattutto a Iliass Aouani. Tra le donne, invece, riflettori puntati sulla nostra ...

Tutto pronto per il 67° Campaccio Cross Country , in programma sabato 6 gennaio 2024 con quasi 1800 atleti al via. Un numero che supera di 250 unità ... (sportface)

La trentina, medaglia d'argento agli ultimi Europei di cross, è pronta a lanciare il proprio al ''. L'azzurra scrive su Instagram: 'Sicuramente speravo che il iniziasse come la ... Tutto pronto per il 67° Cross Country, in programma sabato 6 gennaio con quasi 1800 atleti al via. Un numero che supera di 250 unità le iscrizioni dello scorso anno, grazie anche all'impennata delle iscrizioni ... Quasi 1.800 iscritti per il 67° Campaccio Cross Country, che vedrà al via atleti da 17 nazioni oltre all'Italia ...