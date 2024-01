Calendario biathlon oggi | orari inseguimenti Oberhof 2024 | programma | tv | streaming | pettorali di partenza

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) Continuerà quest’con le due gare a inseguimento la quarta tappa della Coppa del Mondo 2023/di. Sulle nevi tedesche la giornata si aprirà alle ore 12:25 con la prova maschile di 12,5 km e si concluderà poi con la gara femminile di 10 km, inalle ore 14:40. In campo maschile saranno quattro gli italiani al via. Il primo azzurro a cominciare la gara sarà Didier Bionaz, che lascerà i blocchi diper 18° con un ritardo di 1’16” dal vincitore della sprint di ieri, ossia il tedesco Benedikt Doll. Dopo 1’23” rispetto al primo partirà invece Lukas Hofer con il pettorale n.21, mentre dopo 1’29” prenderà il via Tommaso Giacomel con il 25. Più indietro Elia Zeni, che inizierà la sua gara per 52° con un distacco di 2’33” nei confronti di Doll. Se ...