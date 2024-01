Calciomercato Torino | ultimatum per Doig | le alternative

(Di sabato 6 gennaio 2024) Le ultime sulle mosse didel, alla ricerca di un nuovo esterno. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, ilnon avrebbe ancora mollato la pista che porta a Joshdel Verona. I granata avrebbero infatti presentato la loro ultima offerta da 4 milioni di euro, più il prestito gratuito di Gineitis e il 10% sulla futura rivendita dello scozzese. Se i gialloblù non dovessero accettare, Vagnati sarebbe pronto ad affondare per una delle due piste che portano a Wijndal dell’Ajax e Bakker dell’Atalanta..

