Calciomercato Milan | Moncada in tribuna a Bologna | tre osservati

Leggi su dailymilan

(Di sabato 6 gennaio 2024)in missione per l’olandese Zirkzee del. Il dt dei rossoneri al Dall’Ara anche per Gudmundsson e Motta.Il direttore tecnico delGeoffreyha assistito sugli spalti dello Stadio Dall’Ara alla partita di campionato tra ile il Genoa, terminata con il risultato 1-1. La missione del manager francese conduce a tre nomi. Il primo è quello di Joshua Zirkzee, giovane attaccante olandese che tanto sta impressionando all’ombra delle dei torri. View this post on Instagram A post shared byFc 1909 (@officialfc) LEGGI ANCHE, Pioli out: Ibra spinge per Conte, Furlani punta su MottaZirkzee è uno dei profili individuati dal ...