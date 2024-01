Calciomercato Juve | Djalò sempre più vicino | battuta l' Inter | il rimpianto Milan e il legame con Leao

, Djalò in arriva: Inter superata. La trattativa per portare Tiago Djalò a Torino dura già da qualche tempo ma solo nelle ultime ore ha subito una netta accelerazione. La Juventus ha deciso di ...Ora è ufficiale: . Il difensore classe 2005, che in stagione ha esordito in prima squadra nella trasferta vinta contro il Milan , raggiunge la corte di José Mourinho per i prossimi sei mesi fino al 30 ...La Roma ha ufficialmente il suo nuovo difensore: Dean Huijsen è un nuovo giocatore giallorosso. Dopo le visite mediche di ieri, il contratto è stato depositato in Lega Serie A. Il centrale olandese ...La calciatrice Joe Echegini appena approdata in bianconero, ha già conquistato un premio importante. Il comunicato del club bianconero Appena approdata alla Juventus Women, Joe Echegini, può già sorri ...