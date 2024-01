Calciomercato com – Addio Professore | il Brasile piange la scomparsa di Mario Zagallo|Estero

(Di sabato 6 gennaio 2024) 2024-01-06 11:25:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da.com: Giorno di lutto per il calcio e per tutto il mondoJorge Lobo Zagallo, signore dei Mondiali (unico 4 volte campione del Mondo nella storia di questo meraviglioso sport), si è spento all’età di 92 anni. La triste notizia è stata diffusa e appresa dal suo account ufficiale su Instagram: “È con grande tristezza che vi informiamo della morte del nostro eterno quattro volte campione del mondoJorge Lobo Zagallo. Padre devoto, nonno affettuoso, suocero premuroso, amico fedele, professionista di successo e grande essere umano. Un gigantesco idolo. Un patriota che ci lascia un’eredità di grandi successi. Ringraziamo Dio per il tempo che abbiamo potuto trascorrere con te e chiediamo al Padre di trovare ...

Chiamatelo pure effetto Mou. Quando scende in campo lo Special One sul mercato, i giocatori finiscono (quasi) sempre alla sua corte. È successo più volte che le sue chiamate siano risultate decisive ...Cagliari, i rossoblu vogliono spingere per Bonifazi del Bologna: l'ingaggio del classe 96 è alto. La situazione Il Cagliari aveva già individuato un profilo per rinforzare la propria ...Giorno di lutto per il calcio e per tutto il mondo Brasile. Mario Jorge Lobo Zagallo, signore dei Mondiali (unico 4 volte campione del Mondo nella storia di questo.Torna il calciomercato e lo fa con la sessione invernale del 2024. Tante le squadre che cercheranno rinforzi nella finestra di riparazione, tanti i giocatori che.