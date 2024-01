Calciomercato Cagliari | si sogna ad occhi aperti un bomber ma in alternativa è pronto…

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ilin questoinvernale iniziato da pochi giorni ha le idee chiare su che giocatori acquistare. Un difensore centrale e un centravanti. Entrambi i profili sono stati acquistati anche nelestivo, ma i calciatori in rosa non hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione. Ragion per cui ilporprio in questo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Joao Pedro commenta la vittoria delPavoletti crede nella salvezza delInter-, le parole di Conte e Semplici Highlights Udinese-: gol e immagini della partita, si punta a Baselli del Torino per il ...