Calcio | Serie A | Frosinone-Monza 2-3

Due sconfitte di fila, un pareggio in casa con l'Empoli. E una batosta in Coppa con il Milan. Per il Cagliari l'unico modo per ritrovare il sorriso è ... (247.libero)

Il 2024 in Serie A si apre con il botto ed è vicinissimo l’inizio della 19ª giornata . Nel primo match in campo Bologna e Genoa, in corsa per ... (calcioweb.eu)

Il Monza torna a vincere lo fa in grande stile espugnando il Benito Stirpe: prima della squadra di Palladino, solo Napoli e Juventus avevano vinto a Frosinone . 2 - 3 il risultato finale in favore dei ...FROSINONE - Dopo due sconfitte ed un pareggio il Monza di Palladino torna al successo battendo a domicilio il Frosinone di Di Francesco per 3 - 2 . Vittoria che rilancia i brianzoli, momentaneamente ...LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa. A disposizione: Brancolini ...“Si è tornati oggi in campo allo Stadio Città di Gorgonzola per la 20ª giornata, prima di ritorno del campionato Serie C Now 2023/24 ... Al 26’ punizione per la Giana dai 28 metri: Fumagalli calcia ...