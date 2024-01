Calcio | Roma; ufficiale Huijsen | ' impressionato da accoglienza'

"Per me non è stato difficile scegliere la: arrivo in una grande società, con un grande allenatore e tanti campioni con cui avrò il privilegio di condividere lo spogliatoio. Spero che insieme ...... il Milan è atteso letteralmente dalla svolta della stagione: la sequenza dei tre appuntamenti " Empoli in trasferta, Atalanta nei quarti di Coppa Italia a San Siro,ancora al Meazza " che per ...Ora è ufficiale: Dean Huijsen è un nuovo calciatore della Roma. Il calciatore arriva in prestito dalla Juventus e sarà un giocatore giallorosso fino al 30 giugno 2024. "Sono rimasto sin da subito ...Arriva l’ufficialità sul colpo in casa giallorossa: ecco Dean Huijsen. Il difensore olandese arriva alla Roma in prestito secco oneroso dalla Juventus per 650 mila euro. Nel caso in cui il giovane dov ...