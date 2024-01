Calcio Mazzarri | domani decido chi gioca tra Simeone e Raspadori

"In questo nuovo anno vorrei che il Napoli invertisse la rotta . Già nel match con il Monza avrei voluto la vittoria e ora spero che si possa fare ... (247.libero)

Fermi una gara Ferguson, Locatelli, Cacace e Maric MILANO - Quattro giocatori , tutti per un turno , sono stati fermati dal Giudice sportivo della ... (ilgiornaleditalia)

Fermi una gara Ferguson, Locatelli, Cacace e Maric MILANO - Quattro giocatori , tutti per un turno , sono stati fermati dal Giudice sportivo della ... (247.libero)

Repubblica : Calciomercato Napoli - pronti i primi colpi per gennaio. Mazzarri in bilico

Il Napoli non vuole perdere tempo e si sta muovendo per portare a termine le prime operazioni di Calciomercato già a gennaio. Non c’è tempo da ... (napolipiu)