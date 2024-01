Calcio | Inzaghi | ' voglio una Salernitana da battaglia'

(Di sabato 6 gennaio 2024) "Veniamo da quattro punti nelle ultime due partite in campionato e questo ci deve dare coraggio ed entusiasmo per affrontare la gara di domani. Questa è una squadra che nelle difficoltà deve esaltarsi,...

Così Filippoalla vigilia di Salernitana - Juventus. "La forza della Juventus la conosciamo tutti, servirà la classica partita perfetta e sperare che loro non siano in una delle giornate ......giorni con un finale clamoroso e un rigore sbagliato che consente alla squadra di Simonedi ... Fabbri richiamato dal Var concede undi rigore alla formazione scaligera per un fallo di ...Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Juve. "Veniamo da quattro punti nelle ultime due partite in campionato ...L’ Inter supera 2-1 nel recupero il Verona, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Frattesi, a San Siro, si porta a 48 punti, a +5 sulla Juventus ...