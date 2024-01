Cala l’inflazione a dicembre Ma il carrello di Urso si conferma un fiasco

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 6 gennaio 2024) Non si capisce se il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, sia in cattiva fede o se non sia in grado neanche di leggere e capire un comunicato dell’Istat. Delle due l’una. “in Italia è al minimo in Europa, pieno successo del ‘tricolore’. Smentiti i profeti di sventura!”, ha dichiarato ieri.. Giù i prezzi solo grazie all’energia. Per gli alimentari invece c’è un’impennata Nel caleidoscopio deleuropea l’Italia è vero chela frenata del caro vita: +0,6% su base annua a, in calo rispetto al +0,7% rilevato a novembre. Nel 2023, in media, la crescita dei prezzi al consumo è stata del 5,7%, in netto rallentamento dall’8,1% del 2022. Ma questo ...