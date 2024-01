Caivano | don Patriciello al Guardian | “Risposta rapida Meloni mi ha stupito”

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il parroco sull'intervento della premier dopo che la comunità era finita sotto i riflettori per gli stupri di gruppo di due bambine di 9 e 11 anni: "Lei ha davvero preso in mano la situazione" ''La suami ha lasciato davvero sbalordito. Avevo conosciuto Matteo Renzi e Giuseppe Conte, ma la differenza con

Settima edizione da record per il Premio “ Donne per Napoli ” – Carpisa Yamamay Miriade, ideato dall’imprenditore Raffaele Carlino, preside nte di ... (ildenaro)

Visita istituzionale a Caivano per Guido Crosetto . Il ministro della Difesa ha prima incontra to il commissario straordinario di Governo, Fabio ... (tg24.sky)

CosìPatriciello parla al Guardian dell'intervento della premier adopo che ad agosto la comunità era finita sotto i riflettori per i ripetuti stupri di gruppo di due bambine di nove e 11 ...Maurizio Patriciello parla al Guardian dell'intervento della premier adopo che ad agosto la comunità era finita sotto i riflettori per i ripetuti stupri di gruppo di due bambine di nove e ...Così don Patriciello parla al Guardian dell'intervento della premier a Caivano dopo che ad agosto la comunità era finita sotto i riflettori per i ripetuti stupri di gruppo di due bambine di nove e 11 ...Oltre mezzo milione di euro sono stati stanziati per il Comune di Caivano nell’ambito della legge su «misure urgenti per il contrasto al disagio giovanile, alla ...