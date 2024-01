Caivano | Alto Impatto | controllate 160 persone

(Di sabato 6 gennaio 2024)della Polizia di Stato,160, 83 veicoli e contestato 8 violazioni del Codice della Strada Nella giornata di giovedì, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune died in particolare nel “Parco Verde”. Nel corso del servizio gli agenti hanno identificato 160, controllato 83 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo e 2 a fermo amministrativo, e contestato 8 violazioni del Codice della Strada. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

