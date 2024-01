Cagliari | Ranieri | «Soddisfatto della prova dei ragazzi»

(Di sabato 6 gennaio 2024) Claudio, allenatore del, ha parlato al terminepartita contro il Lecce del Via del Mare Claudio, allenatore del, ha parlato al terminepartita contro il Lecce del Via del Mare. Le sue dichiarazioni a Dazn: PUNTO IMPORTANTE – «Questo è un punto positivo. La squadra stava andando anche bene. Abbiamo preso un gol e soffrivamo sui calci di punizione, calci d’angolo e sulle loro ripartenze. Però è stata una buona partita nel secondo tempo abbiamo fatto davvero una gran bella partita. Volevamo il risultato e ci siamo riusciti, si sono impegnati tanto. Sono». INFORTUNI – «L’infermeria? Abbiamo soltanto qualche giocatore con la febbre perché altrimenti ci sarebbero stati tutti». CONTINUA SU ...

La squadra dialza i ritmi e al 68' trova il pari: punizione dalla trequarti di Viola, con ... Al 71' ilsfiora il raddoppio con una gran tiro di Prati da fuori area, ma Falcone di ...Si è chiuso in parità con il risultato di 1 - 1 lo scontro salvezza tra il Lecce ed ilal Via del Mare. A decidere sono stati i gol di Gendrey al 31esimo del primo tempo e Oristanio nella ...Oristanio rianima il Cagliari Nessun cambiamento per i due tecnici nell’intervallo, ma gli uomini di Ranieri che non sembrano in grado di mettere il cambio di marcia necessario per raddrizzare la ...I salentini salgono a 21 punti mentre i sardi si portano a 15 momentaneamente fuori dalle ultime tre posizioni ...