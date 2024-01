Cagliari | le pagelle di CM | Oristanio salva i suoi | Dossena protegge

I top, i flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/24:Lecce -Un punto a testa, un gol a testa, una rete per tempo: il verdetto di Lecce -1 - 1 è sostanzialmente giusto anche per il numero delle occasioni prodotte dalle due ...I nerazzurri troveranno il Milan nel prossimo turno della manifestazione, dopo la vittoria dei rossoneri contro il. Atalanta - Sassuolo, la chiave della partita . I top e flop dell'Atalanta .Lecce-Cagliari 1-1 Scuffet 6: si fa trovare pronto quando chiamato in causa Zappa 5,5: talvolta soffre le incursioni dalle sue parti, in avanti è impreciso Goldaniga 6: fa bu.Si è chiuso in parità con il risultato di 1-1 lo scontro salvezza tra il Lecce ed il Cagliari al Via del Mare. A decidere sono stati i gol di Gendrey al 31esimo del primo tempo e Oristanio nella ...