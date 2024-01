Buchanan | «Sognavo grandi palcoscenici | ora qui Gioco per papà»

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 gennaio 2024), neo giocatore dell’Inter, ha parlato della sua carriera nonché della sua famiglia. Il laterale canadese ricorda anche la figura del padre. FAMIGLIA ? Tajon, concedendosi ai canali di TSN, ha ricordato la figura del padre scomparso: «Mio padre è morto quando avevo sette anni. Ovviamente è stato un periodo molto buio per me e la mia famiglia. Tanti pensano che essendo piccolo non ricordi la figura di mio padre, invece io lo ricordo molto bene. Tanta gente ha avuto un ruolo importante nella mia carriera.per lui, senza la mia famiglia non sarei dove sono adesso». SOGNO REALIZZATO ?sul suo approdo in Europa due anni fa: «Percorso? Devo ammettere che è stato molto difficile. Quando ero piccolo giocavo nei parchi, solo con il pallone. Volevo diventare un calciatore professionista, ma ...