Buchanan rinvia l’esordio con l’Inter | ma a San Siro col Verona ci sarà – TS

(Di sabato 6 gennaio 2024)è ufficialmente un nuovo giocatore dele, dopo aver conosciuto Simone Inzaghi e i suoi nuovi compagni ad Appiano Gentile, oggi primo approccio con Sane i suoi nuovi tifosi. PRIMA VOLTA – Tajonnon vede l’ora di cominciare a giocare con la maglia del. Dopo l’ufficialità, per il suo esordio dovrà attendere ancora qualche giorno. Ieri il calciatore si è sottoposto ai suoi primi test atletici ad Appiano Gentile, ha conosciuto Simone Inzaghi e i compagni di squadra, mentre oggispettatore per la prima volta a San, nel corso della sfida contro il. Poi andranno sistemati solo gli ultimi dettagli burocratici per il suo status da extracomunitario e nei prossimi giorni volerà a Bruxelles per espletare tali ...

ma la l'acquisto imminente da parte del club nerazzurro di Tajon (che è atteso a Milano per questo mercoledì 3 gennaio per le visite e la firma) renderà praticamente impossibile l'arrivo ... Il quasi certo arrivo di Buchanan nell'Inter occuperà l'ultimo slot per gli extracomunitari, facendo sfumare l'eventuale acquisto di Taremi ...