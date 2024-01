Britney Spears ritorna sui social senza troppe spiegazioni dopo l’addio alla musica

(Di sabato 6 gennaio 2024)rme rientrato:suie non dice alcunché sulla sua pausa improvvisa da Instagram. Parlare di ritiro dai, in effetti, è stato azzardato. La Lolita del pop aveva disattivato il suo account Instagramaver sganciato una piccola bomba per rispondere ai rumor sull’improbabile ritorno discografico. Cosa ci dice il suo feed?sui: cosa dice nell’ultimo post Se oggi, sabato 6 gennaio 2024, cerchiamo il nome della popstar su Instagram troviamo subito il suo profilo. Niente è cambiato:non ha postato alcun comunicato né alcuna storia per spiegare il blackout di circa 24 ore. ...

Nessun nuovo album in vista Britney Spears non tornerà a fare musica ne uscirà con un nuovo album. Le indiscrezioni delle ultime ore, sono state ... (361magazine)

torna alla musica , dopo le vicissitudini legali e gli scontri con la sua famiglia Nei giorni passati si era vociferato che Charli XCX e Julia Michaels stessero entrambi scrivendo ...La pop startorna a far parlare di sé attraverso un commento pubblicato su Instagram con cui smentisce le indiscrezioni che la darebbero al lavoro su un nuovo album e per farlo sceglie il dipinto ...Apple annuncia nuove novità per Fitness+, il suo servizio di fitness in abbonamento. Dall'8 gennaio saranno disponibili nuovi allenamenti con la musica di Rihanna, Britney Spears, U2 e Usher, oltre a ...In un post su Instagram che ha poi cancellato, Britney Spears, dopo le sue battaglie legali, ha stroncato le voci che la davano di nuovo al lavoro su un disco. E ha associato al commento l'immagine de ...