Brasile | muore a 92 anni Mario Zagallo | il campione che vinse i Mondiali da giocatore e allenatore

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il mondo del calcio piange la scomparsa di, leggenda del calcio brasiliano edel mondo per ben 4 volte, sia da(nel 1958 in Svezia e nel 1962 in Cile) che da. Se n’è andato all’età di 92, secondo quanto annunciato sul suo profilo Instagram ufficiale, che lo ricorda così: «Un padre devoto, un nonno amorevole, un suocero affettuoso, un amico fedele, un professionista di successo e un grande essere umano. Idolo gigante. Un patriota che ci lascia un’eredità di grandi conquiste. Ringraziamo Dio per il tempo che abbiamo potuto trascorrere con voi e chiediamo al Padre di trovare conforto nei bei ricordi e nel grande esempio che ci lasciate». Biografianacque il 9 agosto 1931 a Maceió, nel nord-est del Paese, da ...