Brasile | la Federcalcio ha deciso | il ct Diniz sarà esonerato

(Di sabato 6 gennaio 2024) Decisione a sorpresa, ma non troppo, da parte delladel, che hadi esonerare con effetto immediato il ct Fernando. La CBF, così come confermato all’Afp da una fonte anonima, hadi separarsi dal commissario tecnico sei mesi dopo la sua nomina a interim risalente al 4 luglio. Allenatore in carica anche presso il Fluminense, con cui ha vinto la Copa Libertadores, era diventato selezionatore verdeoro nell’attesa di convincere Carlo Ancelotti, che però ha rinnovato col Real Madrid. E con un bottino magro di due vittorie, un pareggio e poi tre sconfitte di fila, pagherà a breve con l’esonero e si cerca già un sostituto in vista della Copa America. SportFace.