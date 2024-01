Brasile | a 92 anni è morto Mario Zagallo | leggenda verdeoro con quattro Mondiali tra campo e panchina

(Di sabato 6 gennaio 2024) Importante lutto nel mondo del calcio. All’età di 92quest’oggidelcon cui ha vinto iper benvolte, due da giocatore, uno da allenatore e un altro da vice allenatore. Lo si apprende dalla sua pagina Instagram ufficiale: “È con grande tristezza che vi informiamo della morte del nostro eternovolte campione del mondo Mário Jorge Lobo”. Dopo aver giocato e vinto icon inel 1958 e 1962, è stato commissario tecnico della Selecao per ben cinque volte, vincendo idel 1970 e la Copa America del 1997 (anno in cui si è aggiudicato la Confederation Cup), ma anche i ...

Il Palmeiras ha vinto il Brasileirão 2023 . Retrocessione, per la prima volta nella sua storia, per il Santos : giocherà in seconda divisione (pianetamilan)

Quando arrivammo in Svezia per i Mondiali del 1958, avevo 17e il membro più giovane della ... Vestì nuovamente i panni dell'allenatore nel 1998, quando ildi Ronaldo perse 3 - 0 allo Stade ...Il mondo del calcio in lutto: è morto a 92Mario Zagallo, ex giocatore e allenatore brasiliano. Primo a vincere la Coppa del Mondo sia da giocatore sia da allenatore, Zagallo, detto 'Il Professore', è stato un'icona del calcio verdeoro. ...È stato una leggenda del calcio brasiliano, e non solo. L’unico a vincere quattro mondiali, prima da calciatore e poi da ct e da coordinatore tecnico. È morto all'età di 92 anni Mario… Leggi ...scomparso all'età di 92 anni. Quattro volte campione del mondo con la nazionale verdeoro, prima da calciatore e poi da allenatore. Ha vissuto momenti memorabili con il Brasile, dal lontano 1958 al ...