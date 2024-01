Braglia | «Scudetto? Lotta fra Inter e Juventus! Milan fuori»

(Di sabato 6 gennaio 2024) La corsain Serie A vede protagoniste l’capolista e la Juventus a -2. Il, distante nove punti dalla vetta, secondo l’ex portierenon ha possibilità di rientrare nella– L’opinione di, a TMW Radio, sullain Serie A: «A mio modo di vedere ilper il discorsoproprio.e Juve non molleranno fino alla fine, non vedo come ilpossa rientrare, visto che non ha continuità. Ci vuole un Leao diverso e dei leader che possano trascinare».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

... Salvatore Esposito e Rampanti giocatori deliziosi per un centrocampo di fantasia, Giorgio... A Torino, nella partita decisiva per lo, Zoff nega a Juliano il 2 - 1 per il Napoli (..., parlando poi della Juventus, ha rilanciato le ambizioni dadei bianconeri, sottolineando come gli uomini di Massimiliano Allegri potrebbero guadagnare punti sull'Inter da qui fino ...Alessandro Bonan, giornalista, ha parlato a Sky Sport 24 della lotta scudetto e di come sia rimasto impressionato dal Genoa, stasera in campo contro il Bologna, che è stata l'unica a pareggiare con la ...Simone Braglia, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto con l'Inter.