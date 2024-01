Boom di ascolti per Diaco con ‘Bellarai’

(Di sabato 6 gennaio 2024) Pubblicato il 6 Gennaio, 2024 (Adnkronos) –diper Pierluigi: ieri infatti il suo programma su Rai 2, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.27 alle 17, si è attestato al 7,3 di media, con il 9,8 di picco, 779,000 spettatori medi e oltre un milione di picco. È un risultato che Rai 2 non raggiungeva da anni nella fascia 15.30-17.00. La puntata di ieri di BellaMa’, ribattezzato BellaRai per quattro puntate speciale dedicate ai settant’anni del Rai Tv, era dedicato all’informazione Rai con Alberto Matano e Angelo Mellone in studio . La media di stagione della seconda stagione di BellaMa’ è il 5.6 e, secondo i dati marketing Rai, è il programma del day time (genere diretto da Angelo Mellone) che cresce di più rispetto alla stagione televisiva del 2022-2023 — [email protected] (Web Info)

Marco Zonetti per Dagospia appresso alla musica Gli Tv e i dati Auditel di giovedì 4 gennaio 2024 vedono, in prime time, Paola Cortellesi con il film La befana vien di notte totalizzare su Rai1 il 13.7% pari a 2.576.000 spettatori. Vince la ...

Rischiatutto 70, varietà ispirato al famoso telequiz di Mike Bongiorno, ha riscosso un clamoroso successo con Carlo Conti alla conduzione, ospiti Renato Zero e Massimo Ranieri e una share del 28,2%.