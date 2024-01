Bologna | Saelemaekers | “Punto importante | manteniamo questo spirito”

... al 77' punizione di, testa di Calafiori e gol, ma il difensore parte leggermente in posizione di fuorigioco. Sufficiente alla fine la prestazione di Colombo in- ......a unche per un po' non sembra più crederci davvero, se non per un'altra occasione mancata di Calafiori. Così è almeno fino al 76', quando - da un calcio di punizione laterale di...Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro il Genoa.Alexis Saelemaekers ha parlato alla tv del Bologna dopo il pari col Genoa: "Se siamo in questa posizione della classifica significa che siamo giocatori ...