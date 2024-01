Bologna-Genoa 1-1 | Gilardino | “Loro hanno meritato il pareggio | complimenti ai miei”

Leggi su sportface

(Di sabato 6 gennaio 2024) “Devo fare iai ragazzi perché gli ultimi giorni non sono stati semplici. Abbiamo avuto a che fare con un virus che ha colpito la squadra e lo staff. Cinque giocatori e il mio secondo erano a casa. Chi ha giocato oggi ha fatto un qualcosa di straordinario. Non era facile giocare contro questoe abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Nella ripresa ilhail”. Lo ha detto l’allenatore del, Alberto, a Dazn dopo ilamaro in casa del: “Sono felice perché diamo continuità di atteggiamento, di prestazione e di risultato. Questoper noi vale molto. Bani, De Winter, Puscas e Jagiello sono state tutte assenze dell’ultimo minuto. Sapevamo che la ...