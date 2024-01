Bolletta dell' acqua da 62mila euro | anziana colta da malore

Lo spiega l'Arera, nell'ultimo aggiornamento mensile della tariffa del gas per i clienti domestici che non hanno ancora scelto il mercato libero. Il ... ()

Bolletta da capogiro per un'anziana residente in un comune del Molise a cui è stata recapitata una Bolletta da 62.044,94 euro . La donna, dopo un ... (tg24.sky)

... dal 10 gennaio finirà il mercato tutelato per le bollette del gas, da luglio quello'energia ...a districarsi in questa giungla e a prendere una decisione che eviti brutte stangate sulla. ...Dopo un iniziale momento di smarrimento, la donna non si è persa d'animo e si è rivolta ad uno studio ...Allerta della Coldiretti per le conseguenze che il brusco abbassamento delle temperature potrebbe avere sia sulle coltivazioni di verdure e ortaggi, sia sull’aumento dei costi di riscaldamento delle p ...Le bollette e le scadenze mensili sono spesso motivo di preoccupazione. In tempi di caro-prezzi, poi, far quadrare i bilanci familiari è una necessità. Tuttavia, le ...