Biscotti di Novara | tempestati di granella di zucchero | irresistibili

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 6 gennaio 2024) Idididi, sono dei dolcetti friabili e croccanti, davvero. Come dice la parola stessa, i bis-cotti che si rispettino vanno cotti due volte, e questi pasticcini non fanno eccezione! Una volta ottenuto l’impasto, dovremo trasferirlo nella sac à poche in modo da formare dei filoncini perfetti. Inforniamo per 6 minuti, sforniamo e lasciamo intiepidire. Nel mentre, portiamo il forno ad una temperatura bassissima, di 80° appena e li cuociamo nuovamente. Hanno una aroma leggero, ma persistente di vaniglia che conquisterà grandi e piccini. Gli zuccherini che li decorano, poi, li rendono invitanti alla vista e li rivestono a festa. Se non li amate particolarmente, ma non credo sia possibile, potete sostituirli con lo ...