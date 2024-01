Biden | Trump è pronto a sacrificare la democrazia

(Di sabato 6 gennaio 2024) Durissimo affondo dinel corso di un evento elettorale in Pennsylvania: "glorifica gli insurrezionisti e abbraccia la violenza politica, che non ha mai posto in unacome quella degli Stati Uniti"

Il primo discorso del presidente americano in Pennsylvania in vista della corsa alla Casa Bianca "Donald Trump è disposto a sacrificare la nostra ... (sbircialanotizia)

"Abbraccia la violenza politica" "- ha dichiarato- non farà quello che deve fare un presidente americano. Si rifiuta di denunciare la violenza politica. La violenza politica non è mai e ..., attacca, "parla del sangue degli americani avvelenati, riecheggia lo stesso identico linguaggio usato nella Germania nazista". "Ha postato con orgoglio sui social le parole che meglio ...Il presidente USA attacca il suo rivale nella corsa alla Casa Bianca: “È pronto a sacrificare la nostra democrazia per tornare al potere” ...Il presidente Usa ha aperto la campagna elettorale a Valley Forge alla vigilia del 6 gennaio dipingendo le prossime elezioni come una battaglia epocale sui ...