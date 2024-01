Biathlon | startlist staffetta maschile Oberhof 2024 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) Domenica 7 gennaio (ore 111.30) andrà in scena ladi, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-di. Si conclude un grande weekend in Germania: dopo la sprint e l’inseguimento, arriva il momento della prova di squadra. L’Italia proverà a dire la sua con Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Elia Zeni, Lukas Hofer. La Norvegia sarà la favorita della vigilia, Francia, Germania e Svezia cercheranno di insidiare gli scandinavi. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’o d’inizio, il palinsesto tv edellafemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-di. La...