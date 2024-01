Biathlon | IBU Cup 2024 | i norvegesi Frey e Kirkeeide vincono le sprint in Val Martello 10ma Martina Trabucchi

(Di sabato 6 gennaio 2024) È proseguita quest’oggi in Val(Italia) la quarta tappa dell’IBU Cup 2023-di. Dopo le due gare individuali di giovedì, si sono disputate in queste ultime ore le due(10 km maschile e 7,5 km femminile). Andiamo a vedere tutto quello che è successo. In campo maschile la vittoria è andata a Isak. Il norvegese ha disputato una gara perfetta al poligono (10/10) e, grazie anche a un buon passo sugli sci, ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 26:46.9. Secondo l’altro norvegese Mats Oeverby a 2”6 (1+0) e terzo il tedesco Danilo Riethmueller a 4”7 (0+1), mentre ha terminato la gara ai piedi del podio il francese Oscar Lombardot, quarto a 25”6 (0+1) da. In casa Italia il migliore è stato David Zingerle, 15° a 1’40” (1+1) dalla vetta. Più indietro ...

A deciderlo è stata l', che ha sanzionato il biatleta norvegese per aver violato il regolamento ... ' Sono profondamente dispiaciuto, mi scuso con tutta la famiglia del, con i miei compagni ...... 47ª e molto attesa dopo l'exploit nella sprint in tecnica libera di sci di fondo in Val Mustair per il Tour de Ski e in precedenza dagli ottimi risultati raccolti nell'Cup diin Val ...È proseguita quest'oggi in Val Martello (Italia) la quarta tappa dell’IBU Cup 2023-2024 di biathlon. Dopo le due gare individuali di giovedì, si sono disputate in queste ultime ore le due sprint (10 k ...Buon sesto posto per Martina Trabucchi nella Short Individual femminile di Val Martello, valida per il circuito di Ibu Cup. La 19enne valdostana ha una ...