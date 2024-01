Biathlon | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | classifica generale aggiornata dopo inseguimento Oberhof

Endre Stroemsheim si prende l'inseguimento maschile di Oberhof 2024. Prima vittoria indel Mondo per il classe 1997 di Oslo, che stacca nell'ultimo giro il connazionale Laegreid , secondo a 17.8. Completa il podio tutto norvegese il sorprendente Dale , terzo a 36.4. E' addirittura ...Terzo podio in fila tutto norvegese, 11 vittorie nelle ultime 12 gare con 9 doppiette e quattro triplette, indel mondo. LA GARA Nel primo giro Johannes Boe, pettorale numero 4, risale in un ...Terza tappa della Coppa Italia Fiocchi di Biathlon, andata in scena presso la Carnia Arena di Forni Avoltri, che nonostante il meteo non molto clemente è riuscita ad accogliere gli atleti nel migliore ...CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO 2023-2024 1 BOE Johannes Thingnes NOR 579 2 BOE Tarjei NOR 497 3 STROEMSHEIM Endre NOR 467 4 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 454 5 LAEGREID Sturla Holm NOR 451 6 DOLL Be ...