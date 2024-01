Bertram Derthona - Givova Scafati | segui la partita in diretta

(Di sabato 6 gennaio 2024) LaTortona, reduce dal k.o. di Napoli in campionato e la sconfitta in volata in gara 1 del Play-In di BCL contro il Galatasaray Ekmas, affronta domani pomeriggio laBasket, che viene dalla vittoria contro Trento e spera ancora (con una vittoria) di staccare un pass...

La Bertram Derthona Tortona , dopo il successo in volata di Varese e il debutto vincente in BCL contro Murcia, sfida l’ Olimpia Milano , tornata alla ... (europa.today)

Dopo il ko di Brindisi in campionato e la trasferta in Eurolega a Monaco di Baviera contro il Bayern, la Virtus Bologna ospita la Bertram Derthona ... (europa.today)

La Bertram Derthona Tortona ha la possibilità di rimanere imbattuta e passare come prima del girone alla sua prima apparizione in BCL. Per riuscire ... (europa.today)

... 6P) EA7 Emporio Armani Milano 16pt (8V, 6P) UNAHOTELS Reggio Emilia 16pt (8V, 6P) Vanoli Basket Cremona 14pt (7V, 7P) Givova Scafati 14pt (7V, 7P) Estra Pistoia 14pt (7V, 7P)......73 Vanoli Basket Cremona - Happy Casa Brindisi 75 - 58 Nutribullet Treviso Basket - Estra Pistoia 86 - 89 Openjobmetis Varese - UNAHOTELS Reggio Emilia 116 - 93 Gevi Napoli Basket -...Ultima giornata del girone di andata della regular season del campionato 2023/24 per la Bertram Derthona, che ospita la Givova Scafati nella gara in programma ...Ultima giornata del girone di andata della regular season del campionato 2023/24 per la Bertram Derthona, che ospita la Givova Scafati nella gara in programma domani, domenica 7 gennaio, alle ore 16 ...