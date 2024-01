Bergamo | investe una donna sulle strisce e scappa | individuato in poche ore e denunciato

Leggi su bergamonews

(Di sabato 6 gennaio 2024). Sarebbe un uomo di 75 anni residente in città l’uomo alla guida dell’auto che nel tardo pomeriggio di venerdì (5 gennaio) ha investito madre e figliapedonali in via Maj per poi fuggire. Lapiù anziana, 82 anni, è ancora ricoverata in gravi condizioni. Il presunto responsabile dell’incidente è statoinore dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi. Oltre alle testimonianze, fondamentali le immagini delle telecamere cittadine, che tra le altre cose hanno inquadrato l’auto, pare una Fiat 500 bianca, con un faro che non funzionava. Sul luogo dell’incidente inoltre, all’altezza del civico 29, di fronte al ristorante Piccolo Mare, la pattuglia ha trovato un pezzo dello specchietto retrovisore della vettura. Il 75enne ...