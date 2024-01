Benino | Giona ed Endimione

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 gennaio 2024) La figura del pastoreche si usa mettere nel presepe è una immagine carica di significati teologici ma che ha anche radici nel paganesimo. La figura di(anche chiamato Benito) è il pastorello che spesso dorme in una grotta in cima al presepe oppure viene collocato ai piedi di esso. Il suo compito è quello di dormire e sognare il presepe di cui egli stesso fa parte. La tradizione vuole che non si debba svegliare perché il presepe scomparirebbe dando una caratteristica onirica all’ allestimento del presepe stesso. I richiami teologici non mancano: il pastore simboleggia l’intera umanità, la popolazione mondiale nel suo insieme che dorme in quanto non conosce ancora il Verbo ma sta per essere svegliata per entrare nell’ era cristiana. Nei vangeli ricorre spesso l’allusione alla cecità come mancanza di fede prima e dopo il recupero della ...