Benevento-Turris | le pagelle | Ciano e Ciciretti si sbloccano | El Kaouakibi impatto shock

(Di sabato 6 gennaio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIlritrova il successo dopo il cambio di guida tecnica. Gaetano Auteri festeggia il ritorno sulla panchina giallorossa con una vittoria nel derby casalingo con la. Successo di misura per i sanniti che fanno intravedere un cambio di passo sotto certi punti vista, ma gli errori continuano a condizionare un cammino che sarebbe potuto essere più agevole. Paleari – Partita non particolarmente impegnativa, eppure finisce con due gol sul groppone. Sulla giocata da centrocampo di De Felice si fa pizzicare fuori dai pali, l’errore parte dai suoi compagni ma non legge in tempo le intenzioni dell’avversario. Voto: 5,5 Viscardi – Il peso della maglia da titolare si fa sentire, rimedia un giallo nei primi minuti che rischia di condizionarlo. La fiducia cresce con il trascorrere del tempo, ma Auteri lo richiama in panchina ...

Le possibili scelte di formazione di Gaetano Auteri e Bruno Caneo per la sfida tra Benevento e Turris valevole per la ventesima giornata del girone C ... (itasportpress)

Benevento-Turris , gol nettissimo non visto da arbitro e guardalinee. Poi li salva il quarto uomo (VIDEO) Giornataccia per gli arbitri anche in Serie ... (ilnapolista)

. Agazzi ha commentato così la vittoria delcontro la: 'Era da tanto che non vincevamo, quindi ripartire così ti dà maggiore fiducia. Dobbiamo continuare così. Il mister ci ha detto cose semplici che vengano applicate. Abbiamo .... Prima partita da titolare per Viscardi che ha commentato così la vittoria delcontro la: 'Con Auteri ci siamo impegnati come squadra. Siamo uniti e abbiamo dato il massimo in ogni allenamento, come dimostrato oggi nel corso della partita. Questo è l'aspetto più ...Il ritorno di Gaetano Auteri alla guida del Benevento è suggellato da un successo importante contro la Turris per 3-2. Tre punti ottenuti sotto una pioggia battente caduta sul capoluogo sannita che re ...Si sono giocate all'Epifania cinque gare della prima giornata di ritorno del girone C di Serie C. La Casertana passa 2-1 a Monopoli. Botta e risposta tra Casoli e Curcio, dal 64' al 67', decide ...