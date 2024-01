Benedizione coppie gay | parla il teologo | “Fiducia Supplicans va revocata”

(Di sabato 6 gennaio 2024) Professor Gnerre, secondo lei la dichiarazione “” sul senso pastorale delle benedizioni del Dicastero per la Dottrina della Fede, è un grave errore. Potrebbe spiegare perché? Si tratta di un grave errore. Per un motivo molto semplice, perché non si legittimano benedizioni a singole persone, il che ovviamente sarebbe del tutto lecito, ma acosiddette irregolari, il che – al di là di sofismi – vuol dire una certa legittimazione di stati e relazioni di peccato. Si può benedire chiunque, anche un peccatore, anche un non cattolico, perché in questo caso si benedice la persona; ma non si può mai benedire il peccato. Una coppia dello stesso sesso potrebbe partecipare tranquillamente alla Santa Messa, ma senza poter accedere ai Sacramenti. Al termine del Rito vi sono le benedizioni. Esiste una differenza tra le ...

Le precisazioni del cardinale Fernández Benedetti tutti Anche no Ma delleeterosessuali qualcuno se ne occupa ancora Il via libera di Papa Francesco alladelleirregolari ...Victor Manuel "Tucho" Fernàndez diffonde una lunga nota per "chiarire la ricezione" di "Fiducia Supplicans": "Non è eretica: non approviamo o assolviamo leirregolari". È un rito di serie B Oltre ai presuli, in Africa persino i cardinali creati da Francesco hanno contestato la Dichiarazione. E non c'entra l'"arretratezza" sul tema dei diritti ...L'Epifania, i Magi che seguirono la luce, un cammino della fede simbolico che non si può ridurre ad un insieme rigido di pratiche religiose o, peggio ancora, «ad un ...In breve, la coppia non potrà presentarsi in abito formale né organizzare niente che possa lontanamente ricordare un matrimonio. Anche perché la benedizione dovrà svolgersi ben lontano dall’altare e ...