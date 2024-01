Belen Rodriguez spazza l’acqua dopo la tempesta con turbante in testa | “Un disastro | fortunatamente stiamo tutti bene” – Video

Belen Rodriguez la dolce dedica per Elio : la showgirl si trova in vacanza in Argentina con la sua famiglia e il suo nuovo amore Belen Rodriguez è ... (361magazine)

torna a parlare della chiacchieratissima tresca tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Sembra che il tradimento, scoperto nel 2020, in realtà risaliva al 2018. Stefanoe ...Perquello in Argentina è un soggiorno tutt'altro che spensierato. Nella sua terra d'origine con il compagno Elio Lorenzoni e i figli Santiago e Luna Marì, la showgirl si è trovata nel bel ...Belen Rodriguez colpita dal nubifragio in Argentina: cosa è accaduto Alta tensione in Argentina per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, che si ...Belen Rodriguez in mezzo alla tempesta che si è scatenata in Argentina posta un video in cui pulisce la casa completamente allagata. Un'immagine inedita ...