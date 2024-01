Belen Rodriguez condivide una romantica dichiarazione d’amore per Elio

Leggi su 361magazine

(Di sabato 6 gennaio 2024)la dolce dedica per: la showgirl si trova in vacanza in Argentina con la sua famiglia e il suo nuovo amoreè innamoratissima del suo. L’amataedsono ormai una coppia e sono sempre più complici viaggiando endo innumerevoli instanti insieme. La showgirl e conduttrice televisiva e il suo nuovo compagnostanno vivendo inedite esperienze ed avventure in giro per l’Italia e all’estero. La loro storiaè sbocciata pochi mesi fa e intanto prosegue a gonfie vele enon riesce a fare a meno di dedicargli innumerevoli stories e aggiornando anche i suoi social con dolci foto del suo splendido. La ...