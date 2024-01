Belen e la tempesta d' acqua in Argentina

È un video ben diverso dai soliti quello che Belen ha postato poco fa su Instagram. In questi giorni la showgirl si trova in Argentina , sua terra ... (today)

La showgirl aiuta a pulire i familiari nella sua casa in Argentina, colpita da unadi acqua e ...Così, nel video postato la si vede spalare l'acqua e il fango che hanno letteralmente invaso la struttura dove alloggia a causa delladi fulmini.al momento si trova nella villa di ...Belen spala l’acqua nella sua villa in Argentina. E’ successo nel pomeriggio di oggi quando una incredibile tempesta di fulmini si è abbattuta proprio nella zona dell’Argentina in cui la showgirl ha u ...La showgirl ha tranquillizzato i suoi 11 milioni di follower nel video pubblicato sui social: "Per fortuna stiamo tutti bene" (da belenrodriguezreal Instagram) ...