Befana | i pompieri portano doni ai bambini ricoverati al ‘San Pio’

(Di sabato 6 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Laè giunta anche quest’anno nei reparti ospedalieri, questa volta aldi Benevento. Supportata da un’autoscala dei Vigili del Fuoco, la vecchina con la scopa è entrata da una finestra di un reparto del padiglione Pediatrico ed è stata accolta con calore e cortesia dal primario Tin Francesco Cocca, la primaria facente funzioni Giovanna Limongelli e ovviamente dagli 11 bimbi, molto meravigliati per la singolarità dell’apparizione. Il primario della Tin (neonatologia) ha spiegato ai più grandi: “E’ un momento significativo per i bimbi. Vivere il giorno dellain ospedale non è gratificante. Questo è un momento di gioia. Ringraziamo i Vigili del Fuoco che ogni anno ci allietano di questa presenza. Le istituzioni dimostrano di esserci”. Il ...

In alcune città, si organizzano feste e sfilate in onore della, come a Roma, dove si tiene la famosadei, o a Urbania, dove si trova la Casa della. Una festa che resiste ...Alle 14.30 è previsto il passaggio dellada piazza Colombo sul tetto di una camionetta dei Vigili del Fuoco: sostenuta da 2perché stanca del lungo viaggio, distribuirà caramelle per ...(ANSA) - ROMA, 06 GEN - Una palazzina è crollata vicino a Roma probabilmente in seguito a un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. E' accaduto nel comune di Canale Monterano. Sul posto vigili del fuoc ...Befana e maltempo. Il comando dei vigili del fuoco di Firenze ha deciso per precauzione di annullare la manifestazione ...