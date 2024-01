Befana al Bambino Gesù e Umberto I | Figc dona 850 calze ai bimbi

La Figc dona 850 calze dellaai piccoli pazienti dell'OspedaleGesù e del Policlinico Umberto I di Roma. Anche quest'anno in occasione delle festività natalizie la Federcalcio ha voluto manifestare la sua vicinanza ...... di un Dio che ha deciso di nascere da una donna, di essere un piccolo, che ha scelto di ... per celebrare la giornata con dolciumi e la tradizionale. In Piazza Plebiscito a Napoli , la ...Unica serata di apertura dello sci notturno 2023/2024, quella prevista per oggi - 6 gennaio - a Bielmonte. Dopo la Fiaccolata della Befana accompagnata dai bimbi sciatori, alle 17.30, siete tutti ...Nelle case di un vicentino su due la Befana è arrivata ed ha portato la calza, ma con una decisa svolta green e salutista. È quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixe’ sulla tradizione dell’Epifania ...