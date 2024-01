Bastoni e la gomitata in Inter - Verona | furia social | ' Tutto regolare?'

(Di sabato 6 gennaio 2024) Finale pazzesco in- Hellas. Frattesi segna il gol del vantaggio in pieno recupero e pochi minuti dopo Henry sbaglia il rigore che potevare regalare il pareggio alla squadra di ...

Una gara così non si è mai vista perché al contrario sarebbe stata ricordata per sempre. Quello che accade a San Siro è inimmaginabile. L?Inter vince ... (ilmessaggero)

Tante polemiche dopo il triplice fischio. Il motivo: il gol del vantaggio di Frattesi al 93', viziato da un fallo di Bastoni su Duda a palla lontana. Il Var non è intervenuto per richiamare Fabbri al monitor e il direttore di gara ha convalidato la rete. Una decisione che ha fatto infuriare i gialloblu. La rete decisiva arriva al 95' e viene firmata da Frattesi in un'azione che appare caratterizzata dall'evidente fallo di Bastoni su Duda. Il difensore nerazzurro colpisce l'avversario. Dopo il fischio finale, giuste polemiche del Verona per un errore evidente dell'arbitro Fabbri, che non è andato a vedere al Var una gomitata di Bastoni nell'azione che ha portato alla rete.