Basket | Real Madrid-Anadolu Efes da record in Eurolega! 4 tempi supplementari | infiniti primati sbriciolati

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il 19° turno di Eurolega ha regalato la notte dei, senza se e senza ma. Il punteggio didice 130-126, il tabellino riporta quello che è accaduto in campo. Quattro, un dato mai visto prima d’ora nella massima competizione continentale. Duesono ampiamente comprensibili: quello della partita più lunga della storia dell’Eurolega (oltre ai 60 minuti effettivi, anche le 3 ore e 6 minuti dalle 20:45 alle 23:51 di disputa) e quello di punti segnati da una squadra in Eurolega. Il precedente primato era di 123 (Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv, rispettivamente contro lo Chorale Roanne il 21 novembre 2007 e contro la Scavolini Pesaro il 25 novembre 2004), è stato superato da entrambe le squadre e, a ...

Serata in chiaroscuro per le due italiane impegnate in campo continentale. Nella Settima giornata Basket Eurolega 2023 / 2024 , l’Olimpia Milano ... (sport.periodicodaily)

Non si ferma la corsa delle V Nere di Banchi, che trascinate da Dunston e Shengelia (12), sconfiggono 83 - 68 l' Alba Berlino e restano al secondo posto dietro ilMadrid. EA7 Emporio Armani ......del. Il terzo parziale, però, non riesce a sciogliere il nodo e termina 111 - 111. Infine, dopo tre ore di gioco, ecco che si proclama un vincitore nel quarto e ultimo supplementare . Il...Primo impegno del 2024 per la Novipiù Monferrato Basket che affronterà al PalaRadi di Cremona i padroni di casa della Ferraroni Juvi Cremona, sabato 6 gennaio alle ore 18 nel diciottesimo turno di ...Ultima giornata di andata per la serie A2 femminile con l'Ecodem Alpo Basket che è impegnata questo pomeriggio, sabato 6 gennaio, in trasferta a Treviso (ore 18.00 alla palestra ...