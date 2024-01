Baroni | «Servono teste accese! Bisogna dare tutto al 150%»

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 gennaio 2024)ha parlato prima del fischio d’inizio di Inter-Verona, prima sfida del 2024 valevole per la diciannovesima giornata di Serie A. Di seguito quanto dichiarato a DAZN prima del fischio d’inizio, in programma alle 12.30 a San SiroACCESE – Marcoha parlato così prima di Inter-Verona: «Quando affronti questi campionati con tante difficoltà è importante avere delleaccese, intrattenere giocatori che hanno opportunità diverse non è facile né redditizio. Ciragazzi che rimangono volentieri, che stanno bene, che vogliono soffrire e raggiungere l’obiettivo che tutti conosciamo. Per farlo ci vuole gente che sparaal». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...