Barcellona | Vitor Roque ‘agente’ | punta Messinho

Barcellona (SPAGNA) - Dopo il leone che si aggirava per le vie di Ladispoli e il toro che ha di recente mandato in tilt la metropolitana di New York ... (247.libero)

Esordio vicinissimo per l'attaccante classe 2005, ma la prima in casa sarà solo a fine gennaio. Ecco la "soluzione"... (itasportpress)

... oltre al Real Madrid che aggiungerà presto Endrick alla rosa che conta già Vinicius Junior e Rodrygo Goes, anche ilsta pescando in Brasile . Dopo l'arrivo diRoque , si sta ...Questo il comunicato del: "Roque è in Catalogna da pochi giorni ed è già stato messo alla prova insieme ai compagni durante gli allenamenti del nuovo staff tecnico. Ha vissuto l'...Il Barcellona è uno dei tanti club interessati a Estevão Willian, ribattezzato "Messinho": anche Vitor Roque sta provando a convincerlo ...All'ultimo minuto e da calcio di rigore. Il Barcellona rimonta in casa del Las Palmas e vince una partita importantissima per la sua stagione, riprendendosi il terzo posto in classifica ...